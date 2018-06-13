DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için saygı duruşu ile başladı, ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajları okundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının faaliyetleriyle her zaman halkın takdirini kazandığını söyledi.

Teşkilatın, kurulduğu günden bu yana gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu belirten Tuğgeneral Demir, "Hiyerarşik kurum kültürü ve personel anlayışıyla jandarma, insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletinin yanında yer almıştır." dedi.

Daha sonra, Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan plaketi Jandarma Bölük Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na takdim etti.