Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü

"Şunu herkes bilmelidir ki; jandarma teşkilatının bugün ulaştığı teknik kapasite ve imkanlar, dünyadaki emsalleri ile yarışır seviyededir. Bu teknik kapasitenin önemli bir bölümü, bizim evlatlarımızın emeği ve zekasının ürünüdür. Yani yerli ve millidir. Bizim gözümüzde o mühendis evlatlarımız da birer jandarmadır, bizlerle omuz omuza mücadele eden birer kahramandır. Jandarma teşkilatı birlik içerisinde, milletin her bireyinden aldığı maddi, manevi destekle suç ve suçluyla mücadelesine devam etmektedir."

Şehitlerin ve gazilerin bu mücadelede kendilerine istikamet veren kutup yıldızları olduğunu belirten Arif Çetin, başta şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri olmak üzere Türk milletine, jandarma mensuplarına ve kendilerinden hiç bir desteği esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da jandarma teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılını kutlayarak, yemeğe katılamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tebrik ve iyi dileklerini iletti.