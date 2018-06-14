Jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü

Oğlunun mezarını sürekli ziyarete geldiğini belirten Emine Kural, "Fırsat buldukça geliyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Bakıyorum, bakıyorum kara toprak geri dönüp gidiyorum. Gelsem bir dert, gelmesem duramıyorum. Allah düşman başına vermesin. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok ağır." ifadelerini kullandı.

Şehitliği ziyaret edenlerden Gülnaz Ataseven de oğlunu 27 yaşında beyin kanamasından kaybettiğini anlattı.

Ataseven, oğlunun mezarına her gelişte şehitliğe de uğradığını ifade ederek, "Onlar bizim evlatlarımız. Bu vatan için şehit oldular. Duyduğumda televizyon izleyemiyorum. Evlat acısı çok zor. Allah sevdiği kulunu şehitlik mertebesine ulaştırıyor. Keşke biz de şehit olabilsek. Allah vatanımızı, milletimizi korusun." diye konuştu.

