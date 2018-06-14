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Jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

Bursa'da Pınarbaşı Şehitliği'nde tören düzenlendi

Jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bursa Pınarbaşı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Program kapsamında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Tuğgeneral Hacıoğlu, şehit ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şehitliği ziyaret eden aileler de mezarların başında dua edip, gözyaşı döktü.

- "Bakıyorum, bakıyorum kara toprak; geri dönüp gidiyorum"

Şırnak Uludere'de 1992 yılında şehit olan Uğur Kural'ın annesi Emine Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yıldır acısının dinmediğini söyledi.

Oğlunun mezarını sürekli ziyarete geldiğini belirten Emine Kural, "Fırsat buldukça geliyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Bakıyorum, bakıyorum kara toprak geri dönüp gidiyorum. Gelsem bir dert, gelmesem duramıyorum. Allah düşman başına vermesin. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok ağır." ifadelerini kullandı.

Şehitliği ziyaret edenlerden Gülnaz Ataseven de oğlunu 27 yaşında beyin kanamasından kaybettiğini anlattı.

Ataseven, oğlunun mezarına her gelişte şehitliğe de uğradığını ifade ederek, "Onlar bizim evlatlarımız. Bu vatan için şehit oldular. Duyduğumda televizyon izleyemiyorum. Evlat acısı çok zor. Allah sevdiği kulunu şehitlik mertebesine ulaştırıyor. Keşke biz de şehit olabilsek. Allah vatanımızı, milletimizi korusun." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa şehitlik tören ziyaret

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