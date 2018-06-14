Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Van'da halkımızın gündeminde terör, terör hadiseleri, kan, gözyaşı, ölüm çıkmışsa bunda başta jandarma teşkilatımız olmak üzere emniyet kuvvetlerimiz, askerlerimiz ve güvenlik korucularımızın çok önemli bir rolü vardır." dedi.
Van'da jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Jandarma Komtanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, jandarma teşkilatının kurulduğu günden itibaren vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü, korunması ve milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması hususlarında özverili çalışmalar sergilediğini anlattı.
Van'da görev yaptığı bir yıl içerisinde tam anlamıyla huzur ortamının sağlanmasının memnuniyet verdiğini anlatan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Hakikaten bugün Van'da halkımızın gündeminde terör, terör hadiseleri, kan, gözyaşı, ölüm çıkmışsa bunda başta jandarma teşkilatımız olmak üzere emniyet kuvvetlerimiz, askerlerimiz ve güvenlik korucularımızın çok önemli bir rolü vardır. Bugün anneler, artık birkaç sene öncesinde olduğu gibi çocuklarını sabahleyin okula, işe gönderirken endişe etmiyor. Bugün artık esnafımız sabahleyin dükkanını açtığında 'acaba birkaç saat sonra birileri gelip bana zorla kepenk mi kapattıracaklar' diye bir endişe taşımıyor. Bugün artık bu şehre turizm, sanayi yatırımı yapmak isteyen insanlar, 'ya ben acaba terör örgütü baskısıyla mı karşılaşacağım, benden haraç mı istenecek, başıma bir hal mı gelecek' diye tereddüte düşmüyor."
Zorluoğlu, gelinen noktada Van'ın artık bir huzur şehri olarak anıldığını ve bu yönde de bir algı oluştuğunu belirterek, bunun meyvesini almaya başladıklarını aktardı.
Önceki yıl kenti 500 bini yabancı olmak üzere 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Zorluoğlu, bu sene de turizm akımının devam ettiğini söyledi.
- "Terörle mücadeleye devam edeceğiz"
Turizmdeki canlılığın kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Sanayi anlamında da önemli yatırımlar yapıldı. Tarıma, hayvancılığa da yavaş yavaş canlılık gelmeye başladı. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Van'ın yaylalarının tamamını çiftçilikle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Bütün bu gelişmeler, güzellikler esasında huzurun üzerine inşa ediliyor. Bu huzur ortamının sağlanmasının temelinde bugün 179. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız jandarma teşkilatımız var. Güvenlik korucularımız ve halkımızın desteği, hükümetimizin bu konudaki kararlı tutumuyla bize sağladıkları ve sağlayacakları birçok ilave destekle Allah'ın izniyle terörle mücadelede sonuna kadar gideceğiz. İlimiz kırsalında ve şehir merkezinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İnşallah bu huzur ve güven ortamı üzerine çok daha büyük güzellikler inşa edeceğiz."
- "32 terörist etkisiz hale getirildi"
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da jandarma teşkilatının milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması hususundaki hizmetleriyle halkın her zaman takdirini kazandığını söyledi.
Kurulduğu günden bu yana gece gündüz demeden halkın hizmetinde olan jandarma teşkilatının bundan sonra da halka hizmet etmeye devam edeceğini anlatan Özfidan, "Van İl Jandarma Komutanlığı, Sayın Valimizin sevk ve idaresinde son bir yıl içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda 32 terörist etkisiz hale getirildi. 1 ton 55 kilo eroin, 2,5 ton esrar, 3,5 milyon paket kaçak sigara, 5 ton tütün, 19 ton çay, 10 ton akaryakıt ele geçirildi. 3 bin 904 kaçak şahıs yakalanıp, yasal işlemler yapıldı." dedi.
Valilik koordinesinde yürütülen "Van'ın Saklı Çiçekleri" projesi kapsamında ilçelerde öğrenim gören başarılı öğrenciler için gezi programları düzenlediklerini aktaran Özfidan, bu kapsamda 300 öğrenciyi de komutanlıkta ağırladıklarını anlattı.
İl Kültür ve Müze Müdürlüğü ile ortak yürütülen "Van'ı Tanıyoruz, Değerlere Sahip Çıkıyoruz" projesi ile askerlere Van'ın tarihi ve turistik tanıtımını yaptıklarını kaydeden Özfidan "Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi, şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımla her zaman milletinin yanına yer almış ve almaya da devam edecektir." diye konuştu.
Okuma yazma seferberliği kapsamında eğitim alan askerlere sertifikalarının verildiği programda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, jandarma ekipleri, bomba ve uyuşturucu arama köpekleri ve bomba imha robotunun gösterileri beğeni topladı.
Programın ardından vatandaşlar ve jandarma teşkilatı mensupları birlikte iftar açtı.
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