Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Van'da halkımızın gündeminde terör, terör hadiseleri, kan, gözyaşı, ölüm çıkmışsa bunda başta jandarma teşkilatımız olmak üzere emniyet kuvvetlerimiz, askerlerimiz ve güvenlik korucularımızın çok önemli bir rolü vardır." dedi.

Van'da jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komtanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, jandarma teşkilatının kurulduğu günden itibaren vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü, korunması ve milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması hususlarında özverili çalışmalar sergilediğini anlattı.

Van'da görev yaptığı bir yıl içerisinde tam anlamıyla huzur ortamının sağlanmasının memnuniyet verdiğini anlatan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hakikaten bugün Van'da halkımızın gündeminde terör, terör hadiseleri, kan, gözyaşı, ölüm çıkmışsa bunda başta jandarma teşkilatımız olmak üzere emniyet kuvvetlerimiz, askerlerimiz ve güvenlik korucularımızın çok önemli bir rolü vardır. Bugün anneler, artık birkaç sene öncesinde olduğu gibi çocuklarını sabahleyin okula, işe gönderirken endişe etmiyor. Bugün artık esnafımız sabahleyin dükkanını açtığında 'acaba birkaç saat sonra birileri gelip bana zorla kepenk mi kapattıracaklar' diye bir endişe taşımıyor. Bugün artık bu şehre turizm, sanayi yatırımı yapmak isteyen insanlar, 'ya ben acaba terör örgütü baskısıyla mı karşılaşacağım, benden haraç mı istenecek, başıma bir hal mı gelecek' diye tereddüte düşmüyor."