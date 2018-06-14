Jandarma teşkilatının 179. kuruluş yılı

İSTANBUL (AA) - Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Balmumcu'daki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen program, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunlar kaydetti: "Devletimizin en köklü, en deneyimli kurumlarından biri olan, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, kamu düzeninin korunmasında iyi eğitimli personeli, donanımı ve disipliniyle etkin rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığı'mızın kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandırmaktadır. Jandarmamız mülki, idari ve askeri görevlerini, yüksek bir vazife şuuru ile yerine getirirken, ülkemizin güvenliği, asayişi ve huzuru için halkımızla iç içe çalışmalarını sürdürmektedirler. Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin de jandarma teşkilatının 2 asra varan köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlatarak, "(Jandarma) Bu köklü geçmişin durumuna ve misyonuna mütenasip bir şekilde gelenekleri oluşmuş, disiplinli, gerçekten ne yaptığını bilen, milletin hizmetinde ve milletin huzur, sükun ve yine milletin koruyucusu olan kanun ve nizam hakimiyetinin sağlanması noktasında çok önemli hizmetler yürütmekte." diye konuştu. Jandarmanın, polis teşkilatıyla omuz omuza milletin asayiş hizmetini ve terörle mücadeleyi yürüttüğünü vurgulayan Şahin, "Gerçekten gerektiğinde ölümü göze alabilen, gerektiğinde bu milletin en tali ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, 'benim görevimdi, değildi' diye hiç yüksünmeden hizmete koşan ve en mühimi de görev sahasında başarıyla hizmet eden bu teşkilatımız, milletimizin yüz akıdır. Bu nedenle de bu millet jandarma teşkilatına, polisine, askerine ve kendine hizmet eden kamu görevlilerine, farklı bir yer, farklı bir önem atfetmiştir." ifadelerini kullandı.

Jandarma teşkilatının görev yaparken şehitler ve gaziler verdiğini aktaran Şahin, şunları söyledi: "Bir kısmı bizimle aynı sofrayı paylaştılar. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz. Onlara çok şey borçluyuz. Onlar en değeri varlıklarını, canlarını, kanlarını bu vatan için bu bayrak için feda ettiler. Siz şehit ailelerimiz, en yakınlarınızı ciğerparelerinizi bu millet için feda ettiniz. Sizlere sonuna kadar minnettarız, sonuna kadar borçluyuz ve sizin için ne yapsak azdır. Bunun bilincinde ve bunun inşallah karşılığını verme gayretindeyiz. Bizler sizin özel ya da resmi hangi konuda olursa olsun, her türlü sorununuza, her türlü ihtiyacınıza cevap vermek üzere amadeyiz ve kapılarımız açık, gönüllerimiz açık. Kapımızı çalmaktan hiçbir zaman çekinmeyin." - "Teşkilatımız hizmetleriyle ulusumuzun takdirini kazanmıştır" İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ise jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Köroğlu, "Teşkilatımız kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." diye konuştu.

Köroğlu, jandarma teşkilatı olarak güçlerini aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin vatan millet ve bayrak için gösterdikleri fedakarlıklardan aldıklarını belirterek, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz yüreklerinde taşıdıkları sonsuz vatan ve bayrak sevgisiyle yurdun dört bir köşesinde ve sınır ötesinde büyük bir cesaret ve kahramanlık timsali olarak girdiği her mücadelede hafızalardan silinmeyecek destanlar yazmışlar, düşmana, teröriste ve haine aman vermeden, aziz canlarını bir kurşuna veya kalleş bir tuzağa feda etmişlerdir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde zaferler mertlikle kucaklaşmış, ölüm şehadetler ile yücelmiş, kumaş mübarek kanlarıyla bayraklaşmış ve üzerinde yaşadığımız topraklar vatan olma şerefine ulaşmıştır. Onların manevi varlıklarından güç alan bizler, her ne pahasına olursa olsun bu vatana göz diken iç ve dış tüm düşmanlarımızı bertaraf ederek, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize bıraktığı emanetini daima yükseğe taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.