İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Soylu başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Soylu deftere şunları kaydetti:
"Aziz Atatürk, tarihi şan ve şerefle, göğsü iman ve vatan aşkıyla dolu olan Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıldönümü münasebetiyle manevi huzurlarınızda bulunuyoruz.
Kurulduğu günden bugüne kadar suçun türünün de sayısının da kat kat arttığı dünyada, Jandarmanın kahraman evlatları yine suçlunun peşinde, yine milletin huzurunun teminatı olarak görevinin başındadır. Ovada, köyde, bazen bir dağ yolunda, belki Kato Dağı’nda veya Pülümür Yaylası’nda, varlığıyla bu millete huzur veren Jandarmamız, çağın bütün gereklerine ve yeniliklerine uyum konusunda da ülkemizin gücüne paralel olarak çok büyük adımlar atmaktadır.
Aziz Atatürk, artık Jandarmamız kendi evlatlarımızın ürettiği helikopterlerle görev yapmaktadır.
Milletimizin huzuruna kast eden hainleri, yüksek teknolojili yerli üretim insansız hava araçlarıyla takip ve imha etmektedir.
Bizim evlatlarımızın ürettiği yüksek teknolojili akıllı gözlüklerle kimlik taraması yaparak suçlu takibinde çıtayı yükseltmektedir.
Belki de en güzeli, bütün bu yenilikleri kullanırken, 179. yıl önce kurulduğundaki hissiyatı ve sizin büyük mücadelenizde yanınızda yer alırken ortaya koydukları yüksek şuuru aynı tazeliğiyle muhafaza edebilmesidir.
İşte bunun için manevi huzurunuzda bugün daha gururlu, daha onurlu ve daha mutluyuz.
Jandarmamızın 179. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor; bu teşkilata emeği geçmiş, bu üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ulaşmış bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor,
aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum"
Törene Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile Jandarma teşkilatı mensupları katıldı.
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