Jandarma Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Soylu, Orgeneral Çetin ile jandarmanın çeşitli kademelerinde görev yapan personeli kabulünde, teşkilatın kuruluşunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Soylu, ülkenin birlik, beraberlik, asayiş ve huzurunun korunması için gösterilen gayretlerden dolayı teşekkür etti.

"Jandarmamız hakikaten tarih yazıyor. Bunu bu günlerde milletle olan münasebetimizin sıklığı vasıtasıyla gördük. Bunu sizlere büyük bir gururla ifade edebilirim." diyen Soylu, bu görevlerin aynı üstün hizmet anlayışıyla götürülmesi temennisinde bulundu.

Bugün "kanun ordusu" olarak tanımladıkları jandarmanın hem terörle mücadelede hem asayişte önemli mücadeleler sergilediğini vurgulayan Soylu, bir taraftan istihbarat, bir taraftan uyumlu çalışma, bir taraftan jandarmanın ülkenin her yerine yayılmasının terör örgütü PKK'yla mücadelede ciddi sonuç alınmasını sağladığını belirtti.