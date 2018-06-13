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Jandarma Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti - Bakan Süleyman Soylu: - "Jandarmamız hakikaten tarih yazıyor. Bunu bu günlerde milletle olan münasebetimizin sıklığı vasıtasıyla gördük. Bunu sizlere büyük bir gururla ifade edebilirim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Soylu, Orgeneral Çetin ile jandarmanın çeşitli kademelerinde görev yapan personeli kabulünde, teşkilatın kuruluşunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Soylu, ülkenin birlik, beraberlik, asayiş ve huzurunun korunması için gösterilen gayretlerden dolayı teşekkür etti.

"Jandarmamız hakikaten tarih yazıyor. Bunu bu günlerde milletle olan münasebetimizin sıklığı vasıtasıyla gördük. Bunu sizlere büyük bir gururla ifade edebilirim." diyen Soylu, bu görevlerin aynı üstün hizmet anlayışıyla götürülmesi temennisinde bulundu.

Bugün "kanun ordusu" olarak tanımladıkları jandarmanın hem terörle mücadelede hem asayişte önemli mücadeleler sergilediğini vurgulayan Soylu, bir taraftan istihbarat, bir taraftan uyumlu çalışma, bir taraftan jandarmanın ülkenin her yerine yayılmasının terör örgütü PKK'yla mücadelede ciddi sonuç alınmasını sağladığını belirtti.

Soylu, özellikle Karadeniz ve Amanoslar'da terörle mücadele çalışmalarında, terör örgütünün üzerine sürekli gidilmesinin ve takip edilmesinin terör örgütünü son derece etkilediğini bildirdi.

Ramazan Bayramı'na da ağız tadıyla ulaşma temennilerini ifade eden Soylu, "Her biriniz bizim ülkemizin gözbebeğisiniz. Milletimiz de bunu çok iyi takip ediyor. Sizin için oluşturduğu kanaat notu hep en yüksekte. Yaptığınız iş hiç karşılıksız kalmıyor." dedi.

Ziyarette, Orgeneral Çetin, bir personelin çizdiği resimleri Bakan Soylu'ya takdim etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü

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