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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile ilgili yönetmelik

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 06:22 | Son Güncelleme

Akademide yetiştirilemeyen sınıf ve branşlardaki personelin diğer üniversitelerde yetiştirilmesi ile bu üniversitelerde verilecek ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) yetiştirilemeyen sınıf ve branşlardaki personelin diğer üniversitelerde yetiştirilmesi ile bu üniversitelerde verilecek ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı olan ancak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yetiştirilemeyen sınıf ve branşlardaki personelin yurt içi eğitim kurumlarında alacakları ön lisans ve lisans eğitimlerine ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

10 Mart 1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 12 Aralık 2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencileri kapsayacak.

Öğrenciler, JSGA ile ilgili eğitim kurumu arasında yapılacak protokoller çerçevesinde; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda belirlenen kontenjana yerleştirilen öğrencilerden, ihtiyaç olması halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilgili eğitim kurumuna kesin kaydını yaptırmış öğrencilerden, söz konusu eğitim kurumlarında normal öğrenim süresinin son sınıfı hariç diğer sınıflarında başarılı olarak okuyan öğrencilerden alınacak. Ön lisans eğitimi veren programlar için ara sınıflardan öğrenci temini yapılmayacak.

Ön lisans ve lisans eğitimine yönelik kontenjanlar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek ilke, öncelik, ihtiyaçlar ve ana programlar ile ilgili eğitim kurumu ile yapılan protokoller çerçevesinde belirlenecek.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucuna göre ilgili eğitim kurumunda belirlenen kontenjanlara yönelik kayıt-kabul koşulları JSGA tarafından her yıl Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM Başkanlığına bildirilecek.

Öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, ilgili eğitim kurumu ile koordineli olarak Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM Başkanlığına bildirildiği şekilde JSGA tarafından her yıl; giriş koşulları, istenen belgeler, başvurulacak yerler ile gerekli diğer bilgiler belirtilmek suretiyle basın yayın organları aracılığıyla yayınlanacak.

Yönetmelikte, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim alacak öğrencilerde aranan şartlar ve yabancı uyruklu öğrencilerin tabi olacağı esaslar da yer aldı.

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sahil güvenlik komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri

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