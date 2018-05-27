Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile ilgili yönetmelik

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) yetiştirilemeyen sınıf ve branşlardaki personelin diğer üniversitelerde yetiştirilmesi ile bu üniversitelerde verilecek ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı olan ancak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yetiştirilemeyen sınıf ve branşlardaki personelin yurt içi eğitim kurumlarında alacakları ön lisans ve lisans eğitimlerine ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

10 Mart 1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 12 Aralık 2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencileri kapsayacak.