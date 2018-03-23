Jandarma ve Sahil Güvenlik uzman erbaşları asayiş kurslarını tamamladı

Safranbolu’da 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan Jandarma ve Sahil Güvenlikte görev alacak 277 uzman erbaş mezun oldu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılarak 14 hafta süresince gerçekleştirilen terörle mücadele başta olmak üzere birçok kursu başarıyla tamamlayan 147 Jandarma uzman erbaş ile 130 Sahil Güvenlik uzman erbaş için tören düzenlendi.

Törene, Vali Kemal Çeber’in yanı sıra Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Cengiz Fitoz, Garnizon Komutanı Personel Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şener Şen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, askeri personel ve uzman erbaşların aileleri katıldı.

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı.

Törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, eğitimlerini tamamlayan askerlere seslenerek, “Aldığınız eğitimle bundan sonraki görev yerlerinizde milletimizin hizmetinde olacaksınız. Burada geçen günlerinizde dayanıklılığınızı arttırarak, sabretmeyi, en zorlu koşulların üstesinden gelebileceğinizi keşfettiniz ve fiziki kondisyonunuzu en üst seviyeye çıkardınız. Bunlardan daha önemlisi silah arkadaşlığının ve gönül birliğinin ne kadar önemli olduğunu deneyimlerinizle kavradınız” dedi.

Jandarma Teşkilatı’nın birer mensubu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetmelisiniz, diyen Vali Çeber, “Kanunlara ve nizamlara mutlak itaat ediniz. Türk milletinin köklü tarihinden gelen ahlak ve geleneklerine bağlı kalırken, disiplin kurallarına uyan, görevlerini icrasında profesyonel ancak görev anlayışında amatör ruhunuzu kaybetmeyin. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin vasiyeti, atalarımızın yadigarı olan, hilali uğruna güneşlerin battığı bu vatan sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Kıymetli evlatlarım, Jandarma Teşkilatına güç kattığınız için sizleri kutluyorum. Bayrağımız sonsuza kadar dalgalanmaya sizlerin sayesinde devam edecektir” diye konuştu.

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşların yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından kurslarda başarılı olan uzman erbaşlara Vali Çeber ve protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri verildi. Tören uzman erbaşların aileleri ile bir araya gelmesi ile sona erdi.