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Jandarmada "Kitap Okuma Vakti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Samsun İçin Okuma Vakti" projesine jandarma da destek veriyor

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Samsun İçin Okuma Vakti projesine ilçe jandarma komutanlıklarındaki er ve erbaşlar da kitap okuyarak destek sağlıyor.

Samsun'da yaklaşık 6 ay önce 7'den 70'e herkese kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Samsun İçin Okuma Vakti projesi başlatıldı.

Projeye Ayvacık, Tekkeköy ve Terme ilçe jandarma komutanlıklarında vatani görevini yapan er ve erbaşlar da katıldı. Görev yaptıkları birliklerde okuma saati düzenleyen er ve erbaşlar, her gün aynı saatte kitap okuyor.

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kampanyaya katılan jandarma birimlerini ziyaret etti.

Esen, milletin huzuru ve güvenliği için büyük özveriyle görev yapan jandarma teşkilatının da bu etkinliğe başladığı günden itibaren büyük bir kararlılıkla destek verdiğini belirtti.

Coşkun Esen, şunları kaydetti:

"Kaçakçılıktan hırsızlığa, trafik denetimlerinden asayiş olaylarına kadar suçla ve suçluyla mücadelenin her noktasında başarıyla görev yapan jandarmanın kahraman evlatları bu defa da okumanın bir alışkanlık haline getirilmesi için çabalıyor. Toplumun okuma alışkanlıklarının artması konusundaki bu çabayı gösteren kahraman evlatlarımıza teşekkür ediyor, bu olayın ülkemiz genelinde de yaygınlaştırılmasını umut ediyorum."

Esen, ilçe jandarma komutanlıklarına yeni kitaplar da hediye etti.

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