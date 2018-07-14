Jandarma'dan 15 Temmuz'a özel klip

ANKARA (DHA) - JANDARMA Genel Komutanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedenig ile özel bir klip yayınladı. Jandarma personelinin sözlerini yazıp, müziğini bestelediği eser, dinleyenlerin beğenisini topluyor.
Klip, "Vatanı için bayrağa sarılanların, hayatı pahasına hainin karşısında duranların ruhları şad olsun. 15 Temmuz'da destan yazan kahramanların anısına... #15Temmuz" mesajı ile yayınlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Klip
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