Jandarmadan 179. kuruluş yıl dönümü klibi

ANKARA (AA) - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla komutanlığın sosyal medya hesaplarından iki klip ve bir fotoğraf paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Bu yüce milletin her değerine, sadakatle bağlı yiğit Jandarmam" ile "Üç asırda; cesaretle, fedakarca, gururla Jandarma 179 yaşında" başlıklarıyla iki klip ve "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" başlığıyla bir fotoğraf paylaşıldı.

"Bu yüce milletin her değerine, sadakatle bağlı yiğit Jandarmam" başlıklı klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Jandarma Teşkilatı ile ilgili söylediği ''Jandarma her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur'' sözüne vurgu yapıldı.

Jandarma ekiplerine ait görsellerden oluşan ve "Üç asırda; cesaretle, fedakarca, gururla Jandarma 179 yaşında" başlığıyla paylaşılan 1 dakika 43 saniyelik diğer klip de çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" başlığıyla paylaşılan fotoğrafta ise bir jandarma personelinin paraşütle atladığı sırada açtığı Türk bayrağı yer alıyor.

