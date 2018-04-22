HABER

Jandarmadan 23 Nisan klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 22:42 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

Jandarma Genel Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video klip hazırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, sanatçı Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısıyla başlıyor.

Klipte, jandarma üniforması giyen çocuklar eşliğinde Jandarma Teşkilatının görev sahaları anlatılıyor.

Çocuklar ayrıca klipte, jandarma personelinin eğitimlerini gözler önüne seriyor.

Video, "Geleceğimiz Sizlersiniz" sözüyle sona eriyor.

ANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat ettiANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat etti
24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şöleni" jandarma genel komutanlığı klip

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.