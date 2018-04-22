Jandarmadan 23 Nisan klibi

Jandarma Genel Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video klip hazırlandı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, sanatçı Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısıyla başlıyor.
Klipte, jandarma üniforması giyen çocuklar eşliğinde Jandarma Teşkilatının görev sahaları anlatılıyor.
Çocuklar ayrıca klipte, jandarma personelinin eğitimlerini gözler önüne seriyor.
Video, "Geleceğimiz Sizlersiniz" sözüyle sona eriyor.
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