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Jandarma'dan 'anneler günü' için özel video

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, Anneler Günü’ne özel bir video yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Anneler Günü’ne özel bir video yayınladı. 'Anneler günü kutlu olsun' başlığı ile yayınlanan video için "Hayatımızın her anında yanımızda olan başta şehit anneleri olmak üzere fedakâr annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun" mesajı paylaşıldı.

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