Jandarma'dan 'anneler günü' için özel video

Jandarma Genel Komutanlığı, Anneler Günü’ne özel bir video yayınladı. 'Anneler günü kutlu olsun' başlığı ile yayınlanan video için "Hayatımızın her anında yanımızda olan başta şehit anneleri olmak üzere fedakâr annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun" mesajı paylaşıldı.

