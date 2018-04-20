Jandarma ekipleri, Bursa, Yalova ve Çanakkale'de, eş zamanlı uygulama kapsamında ilk kez kullandıkları barkod okuyucu cihazlarla kimlik kartlarının çipini okutarak, genel bilgi taramaya (GBT) tabi tuttukları kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaştı.

Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere yeni uygulama başlattı.

Barkod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda kimlik kartlarının çipleri okutularak, bilgilere daha hızlı, kesintisiz, güvenilir ve emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda Balıkesir-İzmir karayolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Barkod ve karekod okuyucularla çipli kimlik kartları üzerinden gbt sorgulaması yapıldı, narkotik polis köpekleriyle araçlarda arama gerçekleştirildi.

- Yalova

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaeli-Yalova karayolunun 13. kilometresinde bulunan MEM AŞ mevkisinde uygulama yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri barkod okuma cihazıyla okutularak, kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.