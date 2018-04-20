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Jandarmadan "barkod okuyucu cihazla" uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

Jandarma ekipleri, Bursa, Yalova ve Çanakkale'de eş zamanlı uygulamada ilk kez kullandıkları barkod okuyucu cihazlarla genel bilgi taramaya tabi tuttukları kişilerin bilgilerine kısa sürede erişti

Jandarma ekipleri, Bursa, Yalova ve Çanakkale'de, eş zamanlı uygulama kapsamında ilk kez kullandıkları barkod okuyucu cihazlarla kimlik kartlarının çipini okutarak, genel bilgi taramaya (GBT) tabi tuttukları kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaştı.

Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere yeni uygulama başlattı.

Barkod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda kimlik kartlarının çipleri okutularak, bilgilere daha hızlı, kesintisiz, güvenilir ve emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda Balıkesir-İzmir karayolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Barkod ve karekod okuyucularla çipli kimlik kartları üzerinden gbt sorgulaması yapıldı, narkotik polis köpekleriyle araçlarda arama gerçekleştirildi.

- Yalova

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaeli-Yalova karayolunun 13. kilometresinde bulunan MEM AŞ mevkisinde uygulama yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri barkod okuma cihazıyla okutularak, kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.

Uygulamada jandarma ekipleri drone yardımıyla da yol kontrolü yaptı. Eğitimli köpeklerin de görev aldığı uygulamada araçların bagajlarında arama gerçekleştirildi.

- Çanakkale

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Çanakkale-İzmir karayolu Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisinde uygulama yaptı.

Kimlik sorgulamalarında süre açısından büyük avantaj sağlayan yeni uygulama kapsamında yapılan aramalarda patlayıcı madde arama köpeği "Maden" görev aldı.

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