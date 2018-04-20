Çorapçı, ülke genelinde yürütülen uygulamalarda yapılan kimlik sorgulamaları esnasında bilgi girişini hızlandırmak, yanlış veri girişini engellemek, hizmet kalitesini artırmak maksadıyla kullanılan tablet bilgisayarlara entegre edilen sistem ile yeni nüfus cüzdanlarındaki barkod ve ehliyetlerdeki karekodlar üzerinden anlık ve hızlı sorgulama yapıldığını aktardı.

Kayapınar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Coşkun Çorapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin vatandaşın zaman kaybını önlemesi açısından önemli bir yenilik olduğunu belirtti.

Çipli kimlik kartları üzerindeki barkod ve yeni ehliyetler üzerindeki karekodlar okutularak bilgiye daha hızlı, kesintisiz, ve güvenilir şekilde ulaşılmasına imkan sağlayan cihaz Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Pirinçlik Jandarma Karakolu Komutanlığı önünde ilk kez uygulandı.

Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere başlatılan yeni uygulamayla GBT sorgulamalarını barkod okuyucu cihaz üzerinden yaptı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da jandarma ekipleri ilk kez barkod okuyucu cihaz kullanarak kimlik kartlarının çipinden, çipli kimlik kartları ve ehliyetlerini kontrol ettikleri kişilerin bilgilerine kısa sürede erişti.

Aranan şahıs ve sahte kimlikle ilgili uyarıların sistem sayesinde hızla tespit edildiğini ifade eden Çorapçı, "Bu, vatandaşımızın zaman kaybını en aza indiren bir uygulama." dedi.

Söz konusu bölgedeki uygulama noktasından günde 5-6 bin aracın geçiş yaptığına işaret eden Çorapçı, "Özellikle bir otobüsteki vatandaşlarımız için ortalama bekleme süresi 15-20 dakika. Bu sistem sayesinde bu süre 5 dakikaya düşmektedir." diye konuştu.

Kimlik sorgulaması yapılan otobüsün şoförü Aydın Karabulut, zaman kaybını azaltan uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Vatandaşlardan Gökmen Börü ise uygulamanın uzun süre beklemenin önüne geçtiğini anlatarak, bunun ideal olduğunu aktardı.