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Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kurban Bayramı öncesi trafik denetlemesi yapıldı - Denetimlerde, bir saniyede kimlik sorgulaması yapabilme imkanı tanıyan tak-bul gözlük ve drone da kullanıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kurban Bayramı öncesi trafik denetlemesi yapıldı.

Vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı, bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, bu amaçla Gölbaşı yol kontrol noktasında trafik denetlemesi yaptı.

Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.

Jandarma personeli tarafından kullanılan tak-bul gözlük sayesinde kişilerin kimlik sorgulaması bir saniyede tamamlandı.

Denetimler sırasında insansız hava aracı drone'u da etkin şekilde kullanan ekipler, sürücülerin yaptıkları kural ihlallerini havadan denetledi.

Kontrol için durdurulan sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikramında bulunan jandarma, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Uygulamadan ve ekiplerin kullandığı ileri teknoloji cihazlardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, araç içerisinde telefon kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması uyarılarında bulundu.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı kurban bayramı Trafik denetlemesi

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