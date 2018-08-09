Jandarmadan bonzai operasyonu

Enver ALAS - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 40 kilo uyuşturucu ele geçirdi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan ve halen cezaevinde bulunan H.B.'nin eşi N.B.'yi takibe aldı. 2 çocuk annesi N.B.'nin çocukları ile birlikte yaşadığı evde, M.B. ile irtibatta olduğu ve uyuşturucu ticaretini birlikte yaptıkları belirlendi. Baskın yapan jandarma evin banyosundaki plastik saklama kovasının içinde kilolarca bonzai buldu. Evde aramalarına devam eden jandarma ekipleri; çocukların kaldığı oda dahil olmak üzere evin çeşitli yerlerinde bulunan poşetler içerisinde bonzai, kokain ve fubinaca ile yüzlerce uyuşturucu ve cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirdi. Uyuşturucunun miktarının yaklaşık 40 kilogram olduğu öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(FOTOĞRAF)
Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum
FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!
FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!
Araba kazası şoke etti! Deve içeri nasıl girdi?
Brezilya'da bir garip an! Dünyayı şaşkına çevirdiler
Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'
Beşar Esad'a kötü haber! Eşi kanser oldu!
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum