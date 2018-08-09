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Jandarmadan bonzai operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

Enver ALAS - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 40 kilo uyuşturucu ele geçirdi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan ve halen cezaevinde bulunan H.B.'nin eşi N.B.'yi takibe aldı.

Enver ALAS - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 40 kilo uyuşturucu ele geçirdi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan ve halen cezaevinde bulunan H.B.'nin eşi N.B.'yi takibe aldı. 2 çocuk annesi N.B.'nin çocukları ile birlikte yaşadığı evde, M.B. ile irtibatta olduğu ve uyuşturucu ticaretini birlikte yaptıkları belirlendi. Baskın yapan jandarma evin banyosundaki plastik saklama kovasının içinde kilolarca bonzai buldu. Evde aramalarına devam eden jandarma ekipleri; çocukların kaldığı oda dahil olmak üzere evin çeşitli yerlerinde bulunan poşetler içerisinde bonzai, kokain ve fubinaca ile yüzlerce uyuşturucu ve cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirdi. Uyuşturucunun miktarının yaklaşık 40 kilogram olduğu öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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