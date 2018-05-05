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Jandarmadan çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:28 | Son Güncelleme

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik görevlileri, Trafik Haftası nedeniyle çocuklar için etkinlik düzenledi.

Jandarmadan çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik görevlileri, Trafik Haftası nedeniyle çocuklar için etkinlik düzenledi.
Elazığ'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerince çocuklara seyyar trafik parkuru hazırlanarak akülü arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Trafik güvenliğini anlatmak amacıyla açılan stantta aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın sonuçları, kanuni yaptırımlarını anlatmak için sinevizyon gösterisi düzenlendi. Jandarma ekipleri, etkinlik kapsamında katılımcılara el broşürü, boyama kitabı, kalem gibi hediyeler de dağıttı. Etkinliğe katılan Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu da stantları gezerek, çocuklarla sohbet etti.

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Jandarmadan çocuklara uygulamalı trafik eğitimiJandarmadan çocuklara uygulamalı trafik eğitimiJandarmadan çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

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