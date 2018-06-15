İSTANBUL (AA) - Jandarma ekipleri, Şile Karayolu Yeşilvadi Kavşağı'nda trafik uygulaması gerçekleştirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı Şile Otoyolu'nda denetimlerini artırdı.
Ekipler, otoyolun Yeşilvadi Kavşağı'ndaki kontrol noktasındaki uygulama sırasında araçları durdurarak ehliyet, kimlik ve araç plakalarını takbul adı verilen gözlüklerle kontrol etti.
Denetimlerde ayrıca, kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem de kullanıldı.
Trafik dedektifleri projesi kapsamında, durdurulan araçlardaki 3-17 yaş arasındaki çocuklar ile diğer yolculara güvenli yolculuk ve trafik kuralları konusunda broşürler dağıtıldı.
Jandarma asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı uygulamada, insansız hava aracı drone da kullanıldı. Drone yardımıyla trafikte kural ihlali yapan araçlar tespit edildi.
Uygulama sırasında vatandaşların bayramını da kutlayan ekipler, sürücüler ve beraberindekilere kolonya ve şeker ikramında bulundu.
Uygulamaların bayram tatili boyunca süreceği belirtildi.
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