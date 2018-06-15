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Jandarmadan "drone"lu trafik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Ekiplerin Şile Karayolu Yeşilvadi Kavşağı'nda gerçekleştirdiği uygulama sırasında ehliyet, kimlik ve araç plakaları, takbul, barkod ve karekod okuyucu sistemle kontrol edildi - Denetimlerde kural ihlali yapan araçların tespiti için drone de kullanıldı

İSTANBUL (AA) - Jandarma ekipleri, Şile Karayolu Yeşilvadi Kavşağı'nda trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı Şile Otoyolu'nda denetimlerini artırdı.

Ekipler, otoyolun Yeşilvadi Kavşağı'ndaki kontrol noktasındaki uygulama sırasında araçları durdurarak ehliyet, kimlik ve araç plakalarını takbul adı verilen gözlüklerle kontrol etti.

Denetimlerde ayrıca, kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem de kullanıldı.

Trafik dedektifleri projesi kapsamında, durdurulan araçlardaki 3-17 yaş arasındaki çocuklar ile diğer yolculara güvenli yolculuk ve trafik kuralları konusunda broşürler dağıtıldı.

Jandarma asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı uygulamada, insansız hava aracı drone da kullanıldı. Drone yardımıyla trafikte kural ihlali yapan araçlar tespit edildi.

Uygulama sırasında vatandaşların bayramını da kutlayan ekipler, sürücüler ve beraberindekilere kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Uygulamaların bayram tatili boyunca süreceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma ekipleri Şİle Otoyolu trafik uygulaması

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