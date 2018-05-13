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JANDARMADAN FUHUŞ OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

  Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA
İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyon jandarma kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri'de bulunan pansiyon ve eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi. İşletmecilerin kadın temin edebilmek için Ukrayna, Rusya, Belarus ve diğer bağlantılı oldukları ülkelerdeki kişilere yüklü miktarda para gönderdikleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından çok sayıda jandarma eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 12 kadın kurtarıldı. Pasaportlarına el konularak zorla fuhuşa sürüklendikleri tespit edilen 20-25 yaşlarındaki kadınların yüksek gelirli iş vadiyle kandırılıp yasal yollardan Türkiye'ye getirildikleri belirlendi. Kadınların 'birkaç gün burada konaklayacaksınız' denilerek fuhuş yaptırılacak otele yerleştirdikleri anlaşıldı.

KATALOG BASTIRIP KADIN SEÇTİRMİŞLER,
Jandarma ekipleri mankenlik ajanslarına katalog hazırlıyoruz vaadiyle kadınların fotoğrafının çekilerek katalog bastırıldığını, müşterilere e-posta yoluyla katalog yollandığını ve müşterilerden gelen taleplerin VİP araçlarla karşIlandığını da tespit etti. 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-JANDARMA KAMERASI
-Pansiyondan görüntü
-Baskın yapılması
-Aramalardan görüntü
-Katalogdan görüntü
-Kadınların görüntüsü
-Detaylar

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