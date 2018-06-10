ANKARA (DHA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 179. kuruluş yıl dönümünü nedeni ile "Havada, karada, ATAK'tayız" başlığında bir klip yayınladı. ATAK helikopterleri ve ekipten görüntülerin yayınlandığı klibin açıklamasında ise "Sahip olduğumuz cesaret, şanlı tarihimizin mirası. Atak’la daha da güçlüyüz. Jandarma 179 yıldır milletinin emrinde" ifadeleri yer aldı.

