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Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:55 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde jandarma ekiplerince kablo hırsızlığı yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.G, G.G ve S.Ü'yü kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılar gözaltına alınırken, 550 metre telefon kablosu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ankara Kızılcahamam

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