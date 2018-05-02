Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.G, G.G ve S.Ü'yü kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlılar gözaltına alınırken, 550 metre telefon kablosu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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