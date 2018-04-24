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Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 02:46 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde 9’u çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı.Van’ın Muradiye İlçesi’nde bir Minibüste balık istifi halinde Dokuzu çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde 9’u çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı.
Van’ın Muradiye İlçesi’nde bir Minibüste balık istifi halinde Dokuzu çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı. Daha önceden de göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu suçlarından gözaltına alınan araç sürücüsü B.K. gözaltına alındı.
Muradiye Jandarma ekiplerince geceli gündüzlü yapılan kontroller sonucunda yurda kaçak yollarla sokulan dokuzu çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı. Adam başı 10 bin Afkan parası karşılığında Van’dan Erciş istikametine gitmekte olan 65 EY 578 plakalı araç Muradiye Jandarma ekiplerince Ünseli mahallesinde durduruldu. Araçta yapılan kontrolde balık istifi şeklinde araç içerisine doldurulmuş 56 kaçak göçmen yakalandı.

Ayaklarında ayakkabı bile olmayan ve üşüyen çocukları jandarma tarafından yakılan UFO ısıtıcıları ile ısınmalarını sağladı. Çocuklara çikolata ve çerez veren jandarma çocukları öperek şefkat gösterdi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü B.K nın üzerinde ise bir gram metanmetafin ve bir gram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

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Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
2 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
3 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
4 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
5 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
6 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
7 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
8 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
9 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
10 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
11 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
12 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
13 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
14 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
15 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
16 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
17 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
18 / 18

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
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