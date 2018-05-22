Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağıthane, Kartal ve Maltepe'de düzenledikleri operasyonlarda toplam 16 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen kaçak sigaraların Kağıthane’de bulunan bir depoda muhafaza edildiği bilgisini aldı. Takibe alınan C.A'nın depoyu temizlik malzemeleriyle doldurarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi.

Söz konusu temizlik malzemeleri deposunda arama yapan ekipler, deponun arka odasına gizlenmiş özel bir bölme içerisinde 6 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla İstanbul’a yüklü miktarda kaçak sigara girişi yapılacağı bilgisini aldı. Konuyu takibe alan Jandarma ekiplerinin, kaçak sigaraların dikkat çekmemek için iki ayrı kargo şirketinden, iki parçaya bölünerek gönderileceğini tespit etmesi üzerine Kağıthane ve Maltepe’deki kargo şirketlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Burada arama yapan ekipler, fark edilmesin diye mobilya görüntüsü verilmiş puf şeklindeki kutuların içerisine gizlenmiş vaziyette 10 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin 3 ayrı adrese düzenlediği kaçak sigara operasyonu ile toplamda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

