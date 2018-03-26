Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19-25 Mart tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; sigara kaçakçılığı, yasa dışı bulunma, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve izinsiz kazı suçu olmak üzere 8 olaya müdahale etti. Olaylarda 2 bin 850 paket sigara, 5 gram kubar esrar, 1 adet detektör, 1 adet Kazma ve 1 adet kürek ele geçirildi. Olaylarda 17 şüpheli şahıs yakalandı.