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Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19-25 Mart tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; sigara kaçakçılığı, yasa dışı bulunma, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve izinsiz kazı suçu olmak üzere 8 olaya müdahale etti.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19-25 Mart tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; sigara kaçakçılığı, yasa dışı bulunma, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve izinsiz kazı suçu olmak üzere 8 olaya müdahale etti. Olaylarda 2 bin 850 paket sigara, 5 gram kubar esrar, 1 adet detektör, 1 adet Kazma ve 1 adet kürek ele geçirildi. Olaylarda 17 şüpheli şahıs yakalandı.

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