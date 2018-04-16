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Jandarmadan kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde kumar oynamak ve oynatmak için kullanılan 9 adrese operasyon düzenlendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kumar oynamak ve oynatmak için kullanılan 9 adrese operasyon yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde kumar oynattığı belirlenen bazı mekanları takibe aldı.

Takip sonucu 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma suçlarından 14 kişiye ve kumar oynadığı belirlenen 160 kişiye 41 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

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Jandarma'dan kumar operasyonu

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