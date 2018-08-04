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Jandarmadan "otomobil kasaplarına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA - SİLİVRİ'de düzenlenen operasyonda çalıntı araçları parçalara ayırdıktan sonra internet üzerinden sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Haber: İstanbul DHA - SİLİVRİ'de düzenlenen operasyonda çalıntı araçları parçalara ayırdıktan sonra internet üzerinden sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Silivri İlçe Jandarma ekipleri Kadıköy mahallesindeki prefabrik evde çok sayıda araç parçası olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Barakada yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken çok sayıda araç parçası ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin çalıntı araçları parçalara ayırarak internet üzerinden satışa çıkardığı belirlendi. Gözaltın alınan şüphelilerden N.U ile K.K. tutuklanarak cezavine gönderildi. Araç parçaları çekiciye yüklenerek barakadan götürüldü.

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