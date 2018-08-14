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Jandarmadan "sahte çağrı merkezi" operasyonu  (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.

Jandarmadan "sahte çağrı merkezi" operasyonu  (1)

Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi

(FOTOĞRAF)

Jandarmadan Jandarmadan

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