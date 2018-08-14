HABER

- JANDARMADAN "SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ" OPERASYONU  

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

  * 6 binden fazla kişiyi  yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirlenen şebeke çökertildi Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.

* 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirlenen şebeke çökertildi

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri banka internet sitelerinin sahtesini yapan şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantılarını sahte internet bankası sayfasına yönlendirdiği belirlendi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, müşterilerin iletişim numaralarına reklam ve hediye bonus kazandıklarına dair SMS de attılar. Sahte sitelere yönlendirilen müşterilerin hesap numaraları ve internet bankacılığı şifreleri elde edildi. “Çağrı Merkezi" adı altında ve “0850" li numaralardan tekrar vatandaşları arayan dolandırıcılar bankaların güvenlik departmanı ya da müşteri hizmetlerinde görevli olduklarını söyleyerek müşterilere ait bilgileri güncellemek adı altında güvenlik sorusu ile kimlik ve parola bilgilerini de elde ediyordu. Bu bilgilerle yüklü mikarda alışveriş yapan dolandırıcılar cep telefonuna gelen onay şifresi için yine vatandaşı arayarak işlemi iptal etmek adı altında ek onay şifresini alıyordu. Onay şifresini veren müşteriler telefonlarına gelen alışveriş bilgisiyle dolandırıldıklarını anlıyordu.

39 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Harekete geçen jandarma İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep illerinde bulunan 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. 39 şüphelinin yakalandığı operasyonda 75 bankamatik ve kredi kartı, 68 cep telefonu, 7 bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 5 modem, 2 flash bellek, 10 bin lira ile mağdurlara ait kimlik ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu dokümanlar ele geçirildi.

KAPIYI GÜLER YÜZLE "MERHABA" DİYEREK AÇTI
Kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Baskın yapılan rezidanslarda; çağrı merkezi şeklinde birbirinden paravanlar ile ayrılmış masalar ve her bir masada sahte müşteri temsilcilerinin arama yaparken kullandıkları cep telefonları ile mağdurlara ait kimlik bilgilerinin yer aldığı dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMA ÖRGÜT İÇİ YAPIYI DEŞİFRE ETTİ
Jandarma şebekinin çalışma yapısını da deşifre etti. Bankalar arası Kart Merkezi ve bankalarla ortak çalışma grubu oluşturan jandarma anlık veri paylaşımı yaptı. Örgüt içerisindeki hackerler ile çağrı merkezi görevlilerinin, paraları kendi belirledikleri hesaplara aktardığı, “Toplayıcı" olarak nitelendirilen örgüt üyeleri aracılığı ile de banka ve kredi kartı ile ATM'lerden veya pos cihazlarından çekilerek nakite çevirdikleri ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin 7 ayda 6 binden fazla kişiyi en az 45 milyon dolandırdığı değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü:
----------
-Operasyon görüntüsü
-Jandarmanın dağıttığı canlandırma içeren video

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
GÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonuGÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

İlginizi Çekebilir

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini duyudu!

Sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini duyudu!

İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.