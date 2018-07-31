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JANDARMADAN SAHTE EVRAK OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:18 | Son Güncelleme

  *Operasyon anı kamerada Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHA İstanbul'da sahte evrak operasyonunda bir kişi tutuklandı.

*Operasyon anı kamerada

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHA
İstanbul'da sahte evrak operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, ikamet izin kartları, yurtdışı oturma belgeleri, resmi kurumlara ait sahte mühür ve diplomalar, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettikleri kimlik bilgileriyle başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen bir şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin Avcılar'da çalıştığı matbaaya baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi bilgisayarda sahte evrak hazırlarken suçüstü yakaladı. Matbaada yapılan aramalarda yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, ikamet izin kartları, yurtdışı oturma belgeleri, resmi kurumlara ait sahte mühür ve diplomalar, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, söz konusu matbaa mühürlenerek kapatıldı. 5 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edilen H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
JANDARMA KAMERASI
-Matbaaya baskın
-Şüphelinin gözaltına alınması
-Ele geçirilen evraklar
-Detaylar

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