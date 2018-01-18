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Jandarmadan sahte içki imalathanesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda 130 litre sahte rakı, 45 litre tarımsal nitelikli etil alkol ve 4 litre anason ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde tarımsal nitelikli etil alkol kullanılarak sahte rakı üretildiği ve piyasaya sürüldüğü yönünde bilgisine ulaşan Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda sahte içki imalathanesi olarak kullanılan işyerinde yapılan aramada 130 litre sahte rakı, 45 litre tarımsal nitelikli etil alkol, 4 litre anason esansının yanı sıra sahte alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi. İşyeri sahibi D.U. gözaltına alındı.

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