Jandarmadan sürücü ve yolculara kuru üzüm ve bayram şekeri

MANİSA (AA) - Manisa'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde uygulama yapan jandarma ekipleri, kuru üzüm ve şeker ikramında bulunarak sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

Kentte trafiğin en yoğun olduğu ve Akhisar, Saruhanlı ilçelerinden geçen İstanbul-İzmir yolu ile Kula, Salihli, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde geçen Ankara-İzmir yolu üzerinde farklı bölgelerde kurulan trafik kontrol noktasına gelen sürücüler jandarma ekiplerinin jestiyle karşılaştı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları sürücülere Manisa yöresine özgü Sultaniye kuru üzümü ve bayram şekeri ikramında bulunarak sürücülerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ekipler, üzücü kazaların yoğunlukla bayram tatillerinde yaşandığını hatırlatarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

