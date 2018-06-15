Jandarmadan sürücü ve yolculara kuru üzüm ve bayram şekeri

MANİSA (AA) - Manisa'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde uygulama yapan jandarma ekipleri, kuru üzüm ve şeker ikramında bulunarak sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.
Kentte trafiğin en yoğun olduğu ve Akhisar, Saruhanlı ilçelerinden geçen İstanbul-İzmir yolu ile Kula, Salihli, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde geçen Ankara-İzmir yolu üzerinde farklı bölgelerde kurulan trafik kontrol noktasına gelen sürücüler jandarma ekiplerinin jestiyle karşılaştı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları sürücülere Manisa yöresine özgü Sultaniye kuru üzümü ve bayram şekeri ikramında bulunarak sürücülerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Ekipler, üzücü kazaların yoğunlukla bayram tatillerinde yaşandığını hatırlatarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum