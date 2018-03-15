Jandarmadan Trafik Eğitim Seferberliği

“Güvenli Trafik Uygulaması” kapsamında Malatya Jandarma Trafik Timleri Tarafından Trafik Eğitim Seferberliği başlatıldı.

Bu çerçevede, Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından Konak ve Dilek Mahallelerinde bulunan anaokul, ilkokul, ortaokul ile liselerde eğitim ve öğretim gören öğrencilere trafik eğitim seminerleri verildi. Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve verilen trafik eğitim seminerlerinde öğrencilere, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yollarını kullanma, öğrenci servislerine inme - binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi ile genel trafik kuralları anlatıldı. Astsubay Dilek öğrencilere, insanların hayatta en çok sevdiği yakınını veya yakınlarını bir trafik kazası sonucu kaybettiklerini, bu nedenle trafik ve trafik kurallarına uymanın öneminin büyük olduğunu söyledi.

Trafik Eğitim seminerleri sonunda öğrencilere trafik bilgilendirme broşürleri ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde trafik kurallarının yazıldığı cetveller dağıtıldı.