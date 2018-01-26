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Jandarma'dan Twitter'da Beatles paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 20:50 | Son Güncelleme 7 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlanan mesajda, dünyaca ünlü müzik grubu Beatles'ın albüm kapağı kullanılarak trafikte yayalara saygı gösterilmesi istendi

Jandarma'dan Twitter'da Beatles paylaşımı

Dünyaca ünlü müzik grubu Beatles'ın "Abbey Road" albümünün kapağının yer aldığı paylaşımda, yayaların trafiğin en önemli parçası olduğu belirtildi.

Söz konusu albüm kapağının üzerinde "Yayaya yol ver hayatın şarkısı devam etsin" mesajı yer aldı.

"#YayayaYolVer" etiketiyle yapılan paylaşım, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK yaya Beatles

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tsk mız bile yabancı sevdalısı nerde yerli milli hiç mi karşıdan karşıya geçen yerli milli yaya larımız yok yeter şu batı sevdası reis im sayesinde milli yerli olmaya başladık çok şükür
başka kalmamış da elin ecnebilerinin fotosunu koyuyorsunuz
yorumlara bak ecnebi diyen mi ararsın yabancı hayranı diyen mi işte bu zihniyetle olmaz oradakileri insan insan bunu din dil ırk olarak ayırmak sizi milli yapmaz unutmayın helal olsun Jandarma ya güzel dikkat çekmiş ...
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