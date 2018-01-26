Jandarma'dan Twitter'da Beatles paylaşımı

Dünyaca ünlü müzik grubu Beatles'ın "Abbey Road" albümünün kapağının yer aldığı paylaşımda, yayaların trafiğin en önemli parçası olduğu belirtildi.

Söz konusu albüm kapağının üzerinde "Yayaya yol ver hayatın şarkısı devam etsin" mesajı yer aldı.

"#YayayaYolVer" etiketiyle yapılan paylaşım, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

AA