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Jandarmadan uyuşturucu uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Uygulamada, aranan 20 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk bina ve araçlara yönelik uygulamada, aranan 20 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ile genelinde 80 ekip, 300 personel, 1 dedektör köpek ve drone destekli denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında, metruk bina ve araçlar kontrol edilirken, 8 bin 230 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, aranan 20 kişi yakalandı.

Aramalarda, 3 tabanca, 4 bin 500 dolu makaron, 190 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken,18 araç trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Tekirdağ Uygulama uyuşturucu

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