Jandarmadan uyuşturucu uygulaması

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk bina ve araçlara yönelik uygulamada, aranan 20 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ile genelinde 80 ekip, 300 personel, 1 dedektör köpek ve drone destekli denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında, metruk bina ve araçlar kontrol edilirken, 8 bin 230 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, aranan 20 kişi yakalandı.

Aramalarda, 3 tabanca, 4 bin 500 dolu makaron, 190 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken,18 araç trafikten men edildi.

