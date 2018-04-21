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Jandarmadan villalara kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kumar oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 215 kişiye ceza kesildi.

Jandarmadan villalara kumar operasyonu

İstanbul,(DHA)
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kumar oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 215 kişiye ceza kesildi. Şüphelilerin daha önce kumar oynatıldığı için kapısına mühür vurulan ve bakımsızlıktan harabeye dönen bir villanın mührünü sökerek kumar oynamaya devam ettikleri belirlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri, Çatalca ve Sancaktepe ilçelerinde dikkat çekmemek için lüks villaları kumarhaneye çeviren şüphelilerin kumar oynattığı bilgisini aldı. Villalara çok sayıda insanın giriş-çıkış yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, 5 ayrı villaya baskın düzenleyerek masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yaptı.
Çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 210 kişiye ise yaklaşık 60 bin lira para cezası kesildi.

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Jandarmadan villalara kumar operasyonuJandarmadan villalara kumar operasyonu

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