HABER

Jandarmalar öğrencilerle hatıra ormanında ağaç diktiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, Büyükorhan ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Uğur adına yapılan hatıra ormanında öğrencilerle beraber ağaç diktiler.Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Kınık İlkokulu ve Kınık Ortaokulunu ziyaret etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, Büyükorhan ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Uğur adına yapılan hatıra ormanında öğrencilerle beraber ağaç diktiler.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Kınık İlkokulu ve Kınık Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden jandarma ekipleri onlara acil yardım numaraları ve kolluk kuvvetlerinin görevlerini anlattı.
Okul ziyaretinin ardından öğrencilerle beraber şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Uğur’un şehitliğini ziyaret ederek orada öğrencilere milli birlik ve beraberlik kavramları anlatıldı. Daha sonra öğrencilerle Piribeyler köyünde şehit adına yapılan hatıra ormanında ağaç diken ekipler, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıtarak ziyareti tamamladı.

Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!
ABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandıABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandı
O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

2 ANKA-S tipi İHA TSK'ya teslim edildi! Dikkat çeken özellikler

2 ANKA-S tipi İHA TSK'ya teslim edildi! Dikkat çeken özellikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.