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JANDARMANIN 179.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İFTARDA BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:35 | Son Güncelleme

Jandarma Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verdi.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
Jandarma Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verdi. Beşiktaş'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Vasip Şahin, "İstanbul'da Jandarma teşkilatımız, Polis teşkilatımızla birlikte omuz omuza, gönül gönüle milletimizin asayiş hizmetlerini ve terörle mücadelede kahramanca çalışmasını azimle yürütüyor. Gerektiğinde düğüne gider gibi ölümü göze alabilen, gerektiğinde bu milletin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hizmete koşan bu teşkilatımız milletimizin yüz akıdır. 179'uncu yılını kutladığımız Jandarma teşkilatımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Yaklaşan bayramımızın da hep birlikte, huzur içerisinde geçirmeyi diliyorum" dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz Jandarma teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.Başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Bizler azim ve inancımızı aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan, millet ve bayrak için gösterdikleri fedakarlıklardan almaktayız. Düşmanlar, teröristler ve hainler bilsinler ki aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden aldığımız güçle daima karşılarında bizleri bulacak, her zaman olduğu gibi kanlarında boğulacak ve ateşimizle yanacaklardır.

Görüntü Dökümü:
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-Yemekten detaylar
-Vali Şahin'in şehit yakınları ve gazilerle tokalaşması
-Vali Şahin2in açıklamaları
-İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu'nun konuşması
-Genel ve detaylar

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