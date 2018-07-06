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Jandarmanın denetimi yasa dışı geçişleri engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı geçişler için en çok kullanılan noktalardan Ayvacık ilçesi sahillerinde yaptığı yoğun denetimler caydırıcı oldu - Bu yılın ilk 6 ayında Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bölgeye gelip yakalanan kişi sayısı 2017'nin aynı dönemine göre 2 bin 658'den bin 984'e düştü

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Ülkelerindeki iç savaş, kötü yaşam koşulları ve ekonomik nedenlerle Avrupa'ya ulaşma hayaliyle yola çıkan yabancı uyrukluların sayısı, adeta geçiş güzergahı haline gelen Çanakkale sahillerinde jandarmanın denetimler sayesinde düşüşe geçti.

AA muhabirinin, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yaklaşık 20 farklı ülke vatandaşının Avrupa'ya gitmek için en çok kullandığı güzergah Çanakkale'nin Ayvacık sahilleri oldu.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na 5 deniz mili uzaklığıyla yabancı uyrukluları cezbeden güzergahta jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler son 2 yılda en üst düzeye çıkarıldı.

Özel timler oluşturularak yapılan rutin kontrollerin caydırıcı etkisi sayesinde yasa dışı geçiş sayısı hissedilebilir oranda geriledi.

- 30 organizatör tutuklandı

Geçen yıl ilk 6 ayda söz konusu güzergahta 2 bin 658 olan yakalanan kişi sayısı, 2018'in aynı döneminde bin 984'e geriledi.

Yasa dışı geçişte en az girişim 107 kişiyle ocakta yaşanırken, mayıs ayında rakam 923'e ulaştı. Geçişleri organize ettikleri belirlenen 70 kişi ise düzenlenen operasyonlar sayesinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 30 organizatör, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

- Ülke sayısında artış

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlar ve denetimlerde yakalanan yabancı uyrukluların ülkelerinde ise artış gözlendi.

Önceki yıllarda Suriye, Afganistan, Myanmar gibi ülke vatandaşlarının yoğunlukta olduğu yasa dışı geçişlere, Senegal, Sierra Leone, Moldova, Fildişi Sahili ve Angola uyruklular eklendi.

Yılın ilk 6 ayındaki istatistiğe göre, listenin başını Midilli'ye ulaşma hedefindeki 801 Suriyeli çekerken, bunları Afganistan 786, Afrika 83 kişiyle takip etti. Listeye yeni katılan ülkelerden de Togo, Gürcistan ve Gambiya'dan ise birer kişi yasa dışı geçiş yapmak isteyenler arasında yer aldı.

- 24 saat aralıksız denetim

Ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri çalışmalarla yaklaşık 90 kilometrelik kıyı şeridini kontrol ediyor.

Ayvacık sahilinde belirlenen noktalarda çalışma yürüten tamamı konusunda uzman personelden oluşan jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığını önlemek, suç örgütlerini ortaya çıkarmak ve yasal işlemleri gerçekleştirmek amacıyla görev yapıyor.

Yaz aylarıyla birlikte hava şartlarının kaçışa daha uygun hale gelmesi nedeniyle denetimleri sıklaştıran ekiplerin drone destekli yürüttüğü çalışmalarla yaşanabilecek olumsuzluklar engelleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale yasa dışı geçiş Yunanistan

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