Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 64’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuksuz sanık Mustafa Cino, saat 12.00 gibi Zekeriyaköy Karakolu’na gittiğini, sıradan bir gün olduğunu söyledi. Karakol komutanı olan teğmen Kerem Kartal’ın karakoldan gittiğini, el fenerlerinin şarj edilmesi gerektiğinin söylendiğini aktaran Cino, İl Jandarma Komutanlığından "Samet Astsubay" isimli birinin karakola geldiğini ve Kartal ile görüşeceğini söylediğini anlattı. Telefonla Kerem Kartal'a Samet astsubayın geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini aktaran sanık Cino, Kartal'ın karakola geleceğini belirttiğini, sonrasında rutin olarak görevine devam ettiğini dile getirdi. Cino, avukatının telefonla köprünün kapatıldığını söylediğini, bunun üzerine televizyonu açtığını savundu.

Sanık Cino, televizyondaki haberlerde jandarmanın girişleri kapattığının yazıldığını belirterek, şöyle savunma yaptı: ’’Karakolun WhatsApp grubundan bu durumun fotoğrafını paylaştım, 'bilgisi olan var mı? diye. Bir geri dönüş olmadı bana. Devrede olan arkadaşlar da karakola geldi. Saat 22.30 sıralarında nizamiyenin oraya bir araç yanaştı. Nizamiyeyi aradım, 'aracı niye içeri aldınız?' dedim. Bana 'gelen kişiler subay' dediler, denetlemeye geldiklerini düşündüm. Daha önceden tanıdığım Cem Koç Yüzbaşı olduğunu gördüm birinin. Gelen kişilerin ellerinde çanta vardı. Diğer iki kişiyle konuşmadım. Karakol komutanını aradım gelenleri söyledim, geleceğini söyledi. Alt kata nöbetçi astsubay odasına gittim. Herkes terör olayı olduğunu düşünüyordu. Karakol komutanı Kerem teğmen geldi. 'Güvenlik tedbirlerini al' demişti. Nizamiyenin önüne 2 asker, lojman girişine 2 asker koydum. Çelik başlık, yelek giydirdim arkadaşlara. Kerem Kartal teğmen odasına çıktı gelenlerin yanına. Sonra beni çağırdı. 'Sıkıntılı olaylar var askerleri yemekhanede toplayalım telefonlarını alalım' dedi. Askerleri yemekhaneye indirdim, telefonlarını poşetlere doldurdum. Ancak görevli olmayan askerler dışında hepsi sivildi. 'Askerlere kamuflaj falan giyin' diye emir vermedim. Kerem teğmenin verdiği emirleri güvenliğimiz için düşündüm. Askerler 'sıkıntı mı var' diye sordu, bilmediğimi söyledim, 'terör olayları var' dedim. Kerem teğmen silahlığı açtırmış, araçlara malzeme koydurmuş. Bana bu konuda emir vermedi. Ben askerlerleyken 2 sivil kişi gelmiş karakola. Saat 01.00 gibi silahlık açıldı, araçlardaki silahlar geri konulmaya başladı. Gelen kişiler saat 01.15 gibi ellerindeki çantalarla gitti. Bu sıralarda darbe teşebbüsü olduğunu televizyonlardan öğrendim. Kerem teğmene neden geldiklerini sordum, 'bilmiyorum, eve gideceğim, bir şey olursa bana bilgi verirsin' dedi.’’

- "Darbenin içindeyseniz sizinle gelmem" Sabaha kadar normal görevine devam ettiğini savunan Cino, sabah karakolun önüne polislerin geldiğini, giriş çıkışların polisin kontrolünde olduğunu, darbe amacıyla herhangi bir toplantıya katılmadığını ve konumu itibariyle katılmasının da mümkün olmadığını ileri sürdü. Savunma yapan tutuklu sanık Halil Demirel de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda istihbaratta üsteğmen olarak görev yaptığını ifade ederek, ‘’Darbe girişiminden önceki hafta akademi hazırlık kursundaydım. Darbe öncesi herhangi bir toplantıya katılmadım. 15 Temmuz’da mesai bitmesinden sonra evime geçtim. Üsteğmen Bekir Çakmak MİT’ten kendisini bir arkadaşının aradığını söyledi ve köprüye saldırı nedeniyle şubeye geçeceğini, benim de şubeye geçmem gerektiğini söyledi. Trafik sebebiyle 23.00 gibi alaya giriş yaptım. İstihbarat Şube’ye çıktım. Köprüde terör olayları olduğunu zannettim. Giden kişilerin jandarmadan mı olup olmadığını bilmiyordum. Kendi odamdaydım, televizyondan olayları öğrendim. Binayı hiçbir şekilde terk etmedim.’’ diye konuştu.