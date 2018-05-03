Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 64’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık Saim Kaya, Harp Akademisi’nde öğrenci subay olduğunu, olası terör saldırıları nedeniyle şahsi aracıyla Zekeriyaköy Karakolu’nu kontrol etmek için karakola gittiğini, karakol komutanının odasında çay içtiklerini ve televizyon izlediklerini, televizyondan cumhurbaşkanının konuşmasını duyduktan sonra karakoldan çıkış yaptıklarını, darbe girişiminden haberdar olduğu iddiasının iddianameye sehven yazıldığını düşündüğünü belirtti.

Sanık Kaya, herhangi bir darbe toplantısına katılmadığını, eylemleri ve söylemleriyle darbe karşısında yer aldığını, Zekeriyaköy Karakolu’nda silahların araçlara yüklenmesi eylemini iddianameden öğrendiğini, silahların darbe kapsamında nerede, nasıl kullanılacağına dair herhangi bir bilginin olmadığını dile getirerek, sıkıyönetim mesajının karakol komutanı Teğmen Kerem Kartal tarafından kendisine okunduğu iddialarını reddetti.