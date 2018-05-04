HABER

Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 11:16 | Son Güncelleme

Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 64'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın 8. duruşması başladı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 63'ü tutuklu 68 sanık ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın ve yardımcılarının bulunduğu 73 jandarma personelinin darbe girişimi akşamı yaptığı faaliyetler anlatılıyor.

İddianamede, aralarında FETÖ'nün jandarma yapılanmasının sözde "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ile sözde "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu 19 sanığın, örgütteki yerlerine ve jandarmayla ilişkilerine vurgu yapılıyor.

Darbe girişimi günü Harp Akademileri'nden subayların İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek Albay Gürcan Sercan ve yardımcısı Yarbay Birol Abbas'la görüştükleri, sanıkların darbe girişimine hazırlık olarak değerlendirilen bu faaliyetlerini "tez çalışması" şeklinde adlandırarak gizledikleri belirtilen iddianamede, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kamera kayıtlarının bulunduğu 2 harddiski teslim alan Sercan'ın bunları sanık Albay Haydar Yalın'a verdiği ve bu görüntüleri birlikte imha ettiklerinin değerlendirildiği aktarılıyor.

İddianamede, Sercan'ın darbe girişimi gecesi gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendisine tahsis edilen botla ayrıldığı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bot talebinin ise yerine getirilmediği anlatılıyor.

- İstenen cezalar

İddianamede, aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sercan ve yardımcılarının da bulunduğu albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki 73 sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aralarında terör örgütünün "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ve "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu sözde "abi" konumundaki 12 sanığın de aynı suçlardan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, bu sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, örgütün sözde "abi"lerinden 5 kişi için "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar, 2 sanığa ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltıAnkara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı
Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre ettiKod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti
İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.