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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, 7 sanığın tahliyesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 64’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların ve avukatlarının talepleri alındı.

Söz alan tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cüneyt Kırıcı, Mahmut Bal, Mehmet Aytemiz, Muhammed Aliko, Mustafa Özyurt, İsmail Özmutlu ve İhsan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz 16 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri ile haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 12 sanık hakkındaki bu kararların devamına hükmeden heyet, İl Jandarma Komutanlığı’ndan olay gününe ilişkin görüntü kayıtlarının ve sanıklarla ilgili HTS kayıtlarının istenilmesini kararlaştırdı.

KOM’a yazı yazılarak ByLock kayıt içeriklerinin istenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmalara katılmayan sanık Özgür Birdal hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkartılmasını karara bağladı.

Duruşma, 2-3-4 Temmuz tarihlerinde Silivri’de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Jandarma

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