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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Tutuklu 53 sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın tahliyesine hükmetti

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 57'si tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin darbe girişiminde rol almadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tutuklu 53 sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 1 Ekim'de Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın ve yardımcılarının bulunduğu 73 jandarma personelinin darbe girişimi akşamı yaptığı faaliyetler anlatılıyor.

İddianamede, aralarında FETÖ'nün jandarma yapılanmasının sözde "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ile sözde "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu 19 sanığın, örgütteki yerlerine ve jandarmayla ilişkilerine vurgu yapılıyor.

Darbe girişimi günü Harp Akademileri'nden subayların İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek Albay Gürcan Sercan ve yardımcısı Yarbay Birol Abbas'la görüştükleri, sanıkların darbe girişimine hazırlık olarak değerlendirilen bu faaliyetlerini "tez çalışması" şeklinde adlandırarak gizledikleri belirtilen iddianamede, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kamera kayıtlarının bulunduğu 2 harddiski teslim alan Sercan'ın bunları sanık Albay Haydar Yalın'a verdiği ve bu görüntüleri birlikte imha ettiklerinin değerlendirildiği aktarılıyor.

İddianamede, Sercan'ın darbe girişimi gecesi gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendisine tahsis edilen botla ayrıldığı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bot talebinin ise yerine getirilmediği anlatılıyor.

- İstenen cezalar

İddianamede, aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sercan ve yardımcılarının da bulunduğu albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki 73 sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aralarında terör örgütünün "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ve "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu sözde "abi" konumundaki 12 sanığın da aynı suçlardan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, bu sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, örgütün sözde "abi"lerinden 5 kişi hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar, 2 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Gürcan Sercan Jandarma

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