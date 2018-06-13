Jandarmanın kuruluş yıl dönümü Siirt semalarında kutlandı

SİİRT (AA) - Siirt'te Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Beron Sportif Havacılık Kulübü üyeleri de etkinlikler kapsamında kentin semalarında "179. Şeref Yılı" uçuşu gerçekleştirdi. Botan Çayı bölgesindeki bin rakımlı Deyr Tepesi'nde buluşan kulüp üyeleri, gerekli hazırlıkların ardından gökyüzünde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve "179. Şeref Yılı" yazılı pankart açtı.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt de kendi tasarladığı model uçak ile gökyüzünde uzun süre Türk bayrağıyla uçuş yaptı.
Yamaç paraşütü pilotu Soner Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu seferki uçuşlarını kahraman Jandarma teşkilatı için gerçekleştirdiklerini söyledi.
"Bu uçuş etkinliğinde şanlı Türk bayrağımızı, ilimizin Botan mevkisinde dalgalandırdık ve Jandarmamızın flamasını açtık." diyen Yılmaz, Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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