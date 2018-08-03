Jandarmanın SİHA filosu büyüyor

GÖKSEL YILDIRIM - Jandarma Genel Komutanlığının envanterine 6 yeni Silahlı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (SİHA) katıldı.

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, güvenlik güçlerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak ve aldığı siparişleri kısa sürede teslim etmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu çalışmalar sonucu sözleşme sürelerinden çok önce teslimatlara imza atan Baykar, son olarak jandarma personeli tarafından kullanılmak üzere 6 SİHA ve 3 yer kontrol istasyonu teslimatı daha gerçekleştirdi.

SİHA'ların performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri yapıldı.

- Bu yıl teslimat sayısı 20'ye ulaştı

Jandarmaya yapılan son teslimatla bu yıl silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 teslimatı sayısı 20'yi buldu.

Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı da 58'e yükseldi. Araçların 34'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğü, 18'i de Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor.