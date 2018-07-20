Jandarmaya taze kan

Mustafa Çekiç, uzman erbaşların ailelerine de seslenerek, "Büyük fedakarlıklarla yetiştirip Jandarma Genel Komutanlığına gönderdiğiniz evlatlarınız dimdik, heyecanla ve gururla karşınızda durmaktadır. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Onlar sizin olduğu kadar artık bizim de evlatlarımız olmuştur." diye konuştu.

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, Foça ilçesindeki okulda 1978 uzman erbaş için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 16 hafta süren eğitim süresince Atatürkçü düşünce sistemi ışığında hedeflerinin, aklı ve bilimi rehber edinen, ahlaki ve mesleki değerlere gönülden bağlı uzman erbaş yetiştirmek olduğunu söyledi.

Mezun olan uzman onbaşı Özkan Özen, Türkiye'ye faydalı olabilmek için burada eğitim aldıklarını belirterek, "Gurur veriyor burada bulunmak, çok mutluyum." derken, babasının törenine asker kıyafetiyle gelen Esma Hilal Özen de çok mutlu olduğunu söyledi.

Kursiyerler adına konuşma yapan Jandarma Uzman Onbaşı Himmet Soylu ise kursu başarıyla bitirmenin heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Biz burada 24 saati kullanmayı, sevdiklerimize sağsalim dönmeyi, düşmanlara ise sadece varlığımızla bile korku vermeyi, gerekirse gözümüzü kırpmadan 5 dakika içinde öleceğini bile bile savunduğu mevziyi bırakmayan atalarımız gibi canımızı ortaya koyarak ülkemizi savunmayı ve korunmayı öğrendik." şeklinde konuştu.

Oğlu Mehmet Akif Yeşilordu için törene katılan Ayşe Yeşilordu da çok mutlu ve gururlu olduğunu aktararak, "Söyleyecek kelime yetersiz, çok mutuyum, vatana millete hayırlı olsun." diye konuştu.

Ağabeyi için törende bulunan Bahar Onur Ünlü de bir çok yemin törenine katıldığını ancak ilk defa bu kadar duygulandığını söyledi.

Murat Şirin'in babası Mehmet Şirin de oğluyla ve tüm askerlerle gurur duyduğunu ifade ederek, "Çok iyi eğitimden geçtiler, inşallah terörde, her şeyde başarılı olurlar, inşallah terörü de bitirirler bir an önce." dedi.

