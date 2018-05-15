HABER

Jandarmayı görünce attıkları çuvallardan eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerini fark ederek kaçan 2 kişinin araziye bıraktığı çuvalda, 58 kilo 5 gram eroin ele geçirildi.

Jandarmayı görünce attıkları çuvallardan eroin çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerini fark ederek kaçan 2 kişinin araziye bıraktığı çuvalda, 58 kilo 5 gram eroin ele geçirildi.
Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş Köyü kırsal alanında, gece arama-tarama faaliyetleri yürüten jandarma ekiplerini fark eden 2 kişi, yük hayvanları üzerinde bulunan 4 çuvalı yere bırakıp kaçtı. Jandarma ekiplerinin kontrol ettiği çuvallar içerisinde 58 kilo 5 gram eroin ele geçirildi.
Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.