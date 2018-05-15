Jandarmayı görünce attıkları çuvallardan eroin çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerini fark ederek kaçan 2 kişinin araziye bıraktığı çuvalda, 58 kilo 5 gram eroin ele geçirildi.
Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş Köyü kırsal alanında, gece arama-tarama faaliyetleri yürüten jandarma ekiplerini fark eden 2 kişi, yük hayvanları üzerinde bulunan 4 çuvalı yere bırakıp kaçtı. Jandarma ekiplerinin kontrol ettiği çuvallar içerisinde 58 kilo 5 gram eroin ele geçirildi.
Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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